В Минкомсвязи призвали не ждать в России "великого китайского файрвола"

В Китае с 2009 года работает мощный интернет-фильтр Great Firewall of China, из-за чего в пределах государства недоступны сайты Google, заблокированы Facebook и Twitter.

Российская сторона никогда не пойдёт по пути регулирования Сети, который существует в Китае. Речи о создании российского Firewall нет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

— Это пустые опасения. При том что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка. Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдём по китайскому пути в отношении Интернета. У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идёт, — отметил он.

По его словам, при ведении переговоров о Firewall также необходимо учитывать экономическую сторону вопроса. Дело в том, что это крайне дорого, отметил Волин.

Отметим, что на территории Китая с 2009 года действует мощный интернет-фильтр Great Firewall of China. Из-за него в государстве недоступны сайты Google, заблокированы Facebook и Twitter, а также интернет-ресурсы ряда СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не прорабатывают планы о внедрении в России так называемого проекта "Золотой щит", который имеет неофициальное название "великий китайский файрвол".