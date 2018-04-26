"Это бред". Пучков ответил на критику Михалкова

Глава МЧС Владимир Пучков ответил на критику режиссёра Никиты Михалкова. Тот обвинил министра в искажении статистики и "непродуманном" сокращении Государственного пожарного надзора, комментируя дело о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове.

— Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите, — приводит слова Пучкова "Коммерсант".

Министр добавил, что саму передачу не видел, так как вообще не смотрит телевизор. Однако то, что он слышал, не соответствует действительности.

Ранее режиссёр обвинил Пучкова в сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны. По словам Михалкова, теперь пожары тушить "фактически некому".

Крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами стали 60 человек. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.