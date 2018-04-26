Порошенко усилил контроль за украинской границей

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому усиливается контроль за государственной границей страны. Об этом сообщает пресс-служба лидера Незалежной.
Как утверждается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Порошенко, данный акт позволит на законодательном уровне усовершенствовать меры, применяемые пограничниками в противодействии нелегальной миграции.
— Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины, — написано в сообщении.
Ранее Пётр Порошенко одобрил предложение СНБО страны, обязывающее россиян заранее уведомлять о своём визите на территорию Украины.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени