Праздничные выходные в Москве начнутся с дождей

По данным синоптиков, в ближайшие субботу и воскресенье в столичном регионе выпадут небольшие осадки.

Кратковременные дожди в Москве и Московской области пройдут в приближающуюся рабочую субботу и воскресенье, которое станет первым выходным днём в преддверии майских праздников. Такой прогноз опубликовали специалисты Росгидромета.

Как отмечают метеорологи, в субботу, 28 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Притом больше всего осадков прогнозируется на востоке Подмосковья. Скорость ветра составит 5–10 м/с, возможны порывы до 12–17 м/с.

Дневная температура воздуха в Москве составит 13–15 градусов, в Подмосковье — до 12–17 градусов. Ночью температура в столице и регионе упадёт до 5–7 градусов и 2–7 градусов соответственно.

К первому выходному дню возможность осадков сохранится, однако утихнет ветер и температура окажется выше на пару градусов по сравнению с субботней.