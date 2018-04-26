Стало известно, какие улицы перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы

Самый большой участок в центре столицы, движение по которому временно закроют, протянется на 12 км.

В Москве 26 апреля и 3 мая с 17:00, а 6 мая с 06:00 ограничат движение автомобилей по Садовому кольцу, Тверской улице и набережным вдоль Кремля.

Самый протяжённый участок, где будет перекрыто движение, растянется на 12 км. Это улица Нижние Мневники, улица Народного Ополчения, улица Мневники, Звенигородское шоссе, улица Красная Пресня, Баррикадная улица. Перекроют также Большой Каменный мост.

Также движение приостановят по улице Варварке, Болотной площади, Большому Москворецкому мосту. В списке перекрытых также Москворецкая набережная, Кремлёвская набережная, улица Воздвиженка, улица Новый Арбат, Садовое кольцо. Также будут закрыты Тверская улица, улица Охотный Ряд, Моховая улица.