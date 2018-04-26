На Украине больше нет вузов

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На Украине больше нет вузов

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Здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Фото: Wikipedia.org

Этот термин был упразднён в соответствии с принятым в минувшем году законом об образовании.

На Украине упразднён термин "высшее учебное заведение" и отменена соответствующая аббревиатура — "вуз". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Отныне университеты будут именоваться "заведениями высшего образования" или упрощенно — ЗВО.

Кроме того, на Украине отныне изменён порядок получения научных званий. Расширен перечень учёных званий доцента. К ним добавились "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины".

Ранее Лайф сообщал, что на Украине приняли закон о переименовании высокомобильных десантных войск в десантно-штурмовые, чтобы уйти от аббревиатуры ВДВ, которая в России используется для названия воздушно-десантных войск.

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