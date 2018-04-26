Перепутал с игрушкой. Ребёнок случайно выстрелил себе в голову из травмата

Девятилетний мальчик из Владивостока, играя дома, случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета, оставленного взрослыми. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным следователей, инцидент произошёл сегодня, 26 апреля, в одной из квартир во Владивостоке. Школьник играл с пистолетом одного из взрослых и случайно ранил себя в голову. С полученной травмой он был доставлен в больницу и по-прежнему находится под наблюдением медиков.

После случившегося региональное управление Следственного комитета РФ инициировало проверку. О других обстоятельствах случившегося не сообщается.