Шувалов: Я хочу работать там, где скажет президент

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Шувалов: Я хочу работать там, где скажет президент

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Игорь Шувалов. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов 

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что будет рад любой работе, которую ему даст президент страны Владимир Путин. Отмечается, что после инаугурации российского лидера действующее правительство уйдёт в отставку.

— Я хочу работать там, где скажет президент, — сказал Шувалов, ответив на вопрос, хочет ли он работать в новом кабмине. — Я любой работе рад, которую даст президент.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шувалов может перейти на должность в руководстве МГУ. Представитель первого вице-премьера назвал эти сообщения слухами.

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