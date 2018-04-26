В Москве мошенники продали пенсионерке персиковый сок за миллион рублей

В Москве полицейские задержали двух приезжих по подозрению в мошенничестве — они продали 70-летней гражданке столицы персиковый сок под видом дорогого лекарства от тяжёлой болезни. Об этом говорится в заявлении столичного главка МВД, опубликованном на официальном сайте.
— Потерпевшая рассказала, что на городской телефон ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей медицинского учреждения. Женщина сказала, что у пенсионерки выявлено тяжёлое заболевание и ей необходимо дорогостоящее лекарственное средство, — говорится в сообщении пресс-службы УВД по ВАО.
Спустя почти два часа в квартиру женщины на Чусовскую улицу (район Гольяново) приехал молодой человек, который забрал деньги и передал пакет. Злоумышленник сказал потерпевшей, что лекарство нужно некоторое время подержать в холодильнике.
— Позже женщина обнаружила, что в пакете находилось не лекарство, а персиковый сок. Сумма ущерба составила более миллиона рублей, — отметил представитель столичной полиции.
По подозрению в преступлении задержаны 25-летний и 41-летний мужчины. Один из них был ранее судим. По словам задержанных, большую часть денег они отдали сообщнику.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", проводится розыск соучастников.
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