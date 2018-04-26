В Москве открылся сезон велопроката

Мэр столицы выразил надежду, что сезон будет удачным и число сессий велопроката превысит три миллиона.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестой сезон столичного велопроката. Церемония состоялась на станции аренды велосипедов на Хамовническом Валу.

— В этом году городской велопрокат вновь стал больше — добавилось 500 велосипедов и значительно расширилась зона покрытия. При этом стоимость проката не меняется уже пятый год. А в дни чемпионата мира по футболу будет введён специальный тариф, — сказал Собянин.

Стоит отметить, что в 2018 году москвичи могут воспользоваться 430 станциями велопроката и 4120 велосипедами.

— В ближайшие пять лет у нас будет прибавляться по 50 станций и 500 велосипедов. В задачах к 2024 году сделать велопарковки шаговой доступности во всех жилых и офисных домах столицы в пределах МКАД, — рассказал заместитель по транспорту Максим Ликсутов.

Напомним, власти Москвы утвердили дату открытия сезона велопроката в начале апреля.