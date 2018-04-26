Глава МИД Армении прибыл в Москву с делегацией парламентариев

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян прибыл в Москву с делегацией парламентариев. Ожидается, что состоятся переговоры с руководством России, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что переговоры будут закрытыми. Темой беседы станет ситуация в Армении.

13 апреля в Ереване начались протесты, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. Последний уже ушёл в отставку. В республике 1 мая пройдут выборы нового главы правительства.