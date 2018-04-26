В Прикамье неизвестные пытались взорвать Вечный огонь — видео

Согласно предварительной информации, вандалы положили в чашу баллоны с аэрозолью.

В ночь на 25 апреля жители города Губахи Пермского края услышали взрывы в районе мемориала "Вечный огонь", сообщает URA.RU.

Когда жители близлежащих домов вышли на улицу, увидели, как что-то взрывается в чаше с огнём. Позже выяснилось, что это были аэрозольные баллоны. По словам очевидцев, было порядка 10 взрывов.

— По всей видимости, вандалы просто набросали туда кучу баллонов и стали слушать взрывы где-то в укромном месте, — предположили местные жители.

Полицейские осмотрели мемориал и не обнаружили повреждений.