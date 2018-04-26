Столтенберг сообщил о подготовке совещания глав МИД НАТО по России

Как отметил генсек военно-политического блока, Россия по-прежнему "демонстрирует опасное поведение".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал встречу министров иностранных дел стран — членов Северо-атлантического альянса 27 апреля, главной темой на которой станет Россия и её "опасное поведение". Под последней формулировкой подразумевается воссоединение Крыма с РФ, военный конфликт на Юго-Востоке Украины, а также якобы вмешательство России в выборы в Европе, кибератаки и кампания по дезинформации.

— Мы начнём встречу с обсуждения России. В течение последних нескольких лет Москва демонстрировала опасное поведение. Россия также поддерживает власти Сирии, которые неоднократно применяли химическое оружие против населения страны, — заявил Столтенберг.

Как утверждает Столтенберг, страны НАТО сплотились для ответа на эти действия Россия, но в то же время якобы открыты для диалога с Москвой.

Столтенберг заметил, что в условиях высокой напряжённости важно продолжать открыто разговаривать с Россией.