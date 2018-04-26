Жительница Подмосковья умерла из-за отказа врачей госпитализировать её

После случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за профессиональных обязанностей.

29-летняя жительница Ивантеевки умерла из-за того, что врачи вовремя не госпитализировали её с подозрением на сепсис. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, 14 апреля женщину доставили в хирургическое отделение центральной городской больницы Ивантеевки с диагнозом "мастит, подозрение на сепсис". Пациентке сделали операцию. На следующий день она умерла в отделении реанимации, так и не придя в сознание.

При этом, как рассказали на допросе родственники погибшей, состояние женщины ухудшилось ещё за день до операции. Тогда её доставили на скорой помощи в эту же больницу с подозрением на тот же диагноз, но врачи не нашли оснований для её госпитализации. Как выяснили следователи, письменного отказа погибшей также нет.

В настоящее время ведётся следствие и устанавливается точная причина смерти пациента. Также из больницы изъята необходимая документация — амбулаторная карта погибшей и история её болезни.