Песков назвал паранойей сообщения о "шпионах" среди высланных из США дипломатов

Телеканал CNN сообщил о выслеживании российского гражданина, которого ЦРУ включило в программу защиты свидетелей и выдало новое удостоверение личности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что среди высланных из США российских дипломатов якобы были те, кто следил за эмигрантами и перебежчиками на территории Штатов.

— Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии и конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями. Ни то ни другое сделано не было, — подчеркнул Песков.

По мнению представителя Кремля, подобные заявления выглядят как "проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег".

Ранее телеканал CNN сообщил, что в группе высланных из США российских дипломатов могли находиться шпионы. Источники издания якобы указали на один случай выслеживания российского гражданина, которого ЦРУ включило в программу защиты свидетелей и выдало новое удостоверение личности.

Напомним, ранее ряд государств выслал российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила Москву в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом США отправили домой 60 дипломатов РФ.