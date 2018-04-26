В Петербурге арестована замглавврача больницы, где лечились "мёртвые души"

Обвиняемую отправили под домашний арест до 22 июня, ограничив ей прогулки и общение.

В Петербурге в среду, 25 апреля, Невский районный суд арестовал замглавврача Александровской больницы Людмилу Рошковскую, которая обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в зале суда.

Суд счёл, что обвиняемая не будет давить на свидетелей и продолжать нарушать закон, поэтому её отправили под домашний арест до 22 июня. Ей ограничили выход из дома и общение, а также Интернет и связь. Рошковская сможет гулять в течение одного часа по утрам.

— Подозреваемая с декабря 2016 года по настоящее время дала указание подчинённым сотрудникам заполнять медкарты пациентов, внося в них недостоверные сведения, якобы подтверждающие факты нахождения пациентов в палатах реанимации и получения ими медицинской услуги, — сообщали ранее в СУ СКР по Санкт-Петербургу.

В результате противоправных действий бюджету города был нанесён ущерб в размере не менее 65 тысяч рублей.

Также Рошковскую обвиняют в получении взятки от пациента за медицинскую помощь, которая ему была оказана безвозмездно.

Замглавврача признала вину лишь частично — в злоупотреблении полномочиями, оправдав это экономическими планами, которые ей нужно было выполнять.