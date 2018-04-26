Расстреляли машину. На мэра города в Свердловской области совершено покушение

Глава городской администрации остался жив, нападавший скрылся. Правоохранительные органы ведут расследование.

На главу города Талицы Свердловской области Александра Толкачёва совершено покушение. Как сообщает URA.RU, машину с мэром обстреляли накануне вечером в посёлке Троицком.

Сам Толкачёв не пострадал и уже на следующее утро как ни в чём не бывало вышел на работу.

В правоохранительных органах подтверждают факт покушения. Кроме того, в целях оказания практической помощи в расследовании нападения из Екатеринбурга прикомандирована группа сыщиков под руководством врио начальника полиции полковника Александра Мазаева.

— В полицию Талицы поступило сообщение о том, что в посёлке Троицком неизвестный обстрелял автомобиль "Тойота", в котором ехал гражданин 1966 года рождения. Мужчина во время обстрела не пострадал. После нападения неизвестный ретировался, — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Павел Пантюхин.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".