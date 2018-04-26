В Кремле призвали не иронизировать над ситуацией с блокировкой Telegram

Ранее пресс-секретарь президента России отмечал, что для блокировки мессенджера на территории страны необходимо время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводов драматизировать или иронизировать из-за действий Роскомнадзора, связанных с технологической блокировкой "Телеграма", нет.

— Очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписание суда, очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто, но ведомство планомерно работает. Если в связи с техническими причинами задержка, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать в этой связи, — отметил он.

Дмитрий Песков ранее отмечал: для того чтобы исполнить законное предписание суда и заблокировать "Телеграм" на территории России, нужно время.