"Но с перебоями". Песков заявил, что у него работает Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на блокировку, у него работает мессенджер "Телеграм".

— Да, "Телеграм" работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями, — пояснил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что у него работает мессенджер "Телеграм", несмотря на его блокировку Роскомнадзором. Он не стал уточнять, продолжает ли им пользоваться.