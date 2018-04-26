"Но с перебоями". Песков заявил, что у него работает Telegram

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"Но с перебоями". Песков заявил, что у него работает Telegram

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на блокировку, у него работает мессенджер "Телеграм".

— Да, "Телеграм" работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями, — пояснил представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что у него работает мессенджер "Телеграм", несмотря на его блокировку Роскомнадзором. Он не стал уточнять, продолжает ли им пользоваться.

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