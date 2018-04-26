В Кремле надеются, что ситуацию в Армении урегулируют конституционным путём

В Кремле выразили надежду, что ситуацию в Армении урегулируют конституционным путём уже в скором времени. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы считаем, что это внутреннее дело Армении. Мы хотим надеяться, что ситуация будет как можно быстрее урегулирована в рамках конституционного поля, — заявил Песков.

Он также добавил, что у него нет данных о планах прибывшей в Москву делегации Армении посетить Кремль.