В Кремле надеются, что ситуацию в Армении урегулируют конституционным путём

В Кремле выразили надежду, что ситуацию в Армении урегулируют конституционным путём уже в скором времени. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Мы считаем, что это внутреннее дело Армении. Мы хотим надеяться, что ситуация будет как можно быстрее урегулирована в рамках конституционного поля, — заявил Песков.
Он также добавил, что у него нет данных о планах прибывшей в Москву делегации Армении посетить Кремль.
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