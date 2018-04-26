"Чудовищные нарушения". Песков отреагировал на данные СКР о пожаре в Кемерове

В Кремле отметили, что окончательные и достоверные данные о причинах пожара может дать только Следственный комитет РФ.

Следственный комитет России регулярно и оперативно информирует Кремль о ходе расследования причин и обстоятельств пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что ставшие известными следствию нарушения, которые способствовали пожару и гибели людей, чудовищны.

— Следственный комитет постоянно информирует о ряде выявленных фактов — о нарушениях тех или иных правил, многие из них, конечно, являются чудовищными, то, что собственно и привело к потере такого количества людей и детей, — отметил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что власти отслеживают и знакомятся с материалами по результатам следственных действий по данной трагедии. Но подчеркнул, что окончательные достоверные результаты о причинах этого пожара может предоставить только Следственный комитет.

Напомним, крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами стали 60 человек. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.