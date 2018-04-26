Президентский рейтинг на Украине: Тимошенко — в лидерах, Порошенко лишь третий

Как показывает опрос, на предстоящих выборах в Незалежной будет второй тур: ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов.

Глава фракции "Батьковщина" Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине. Такие данные по результатам опроса предоставила социологическая группа "Рейтинг". В исследовании приняло участие более 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны.

Согласно опросу, за "газовую принцессу" готовы проголосовать 14% украинцев. Потенциальных избирателей не смущает ни судимость их кандидата, ни коррупционные скандалы с её участием. На втором месте оказался бывший министр обороны Незалежной Анатолий Гриценко — 11%. Он, к слову, баллотировался в президенты и в 2010-м, и в 2014 году (заняв 9-е и 4-е место соответственно).

А вот нынешний глава государства Пётр Порошенко, как показал опрос, имеет 9% поддержки населения. Столько же избирателей готовы проголосовать за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрия Бойко и певца Святослава Вакарчука. Чуть меньше украинцев (8%) готовы проголосовать за лидера Радикальной партии Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского.

Напомним, выборы президента Украины пройдут весной следующего года. Как утверждают организаторы исследования, результаты опроса свидетельствуют о том, что будет назначен второй тур. Повторное голосование проводится в случае, если ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.