Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, материалы средств массовой информации не всегда совпадают с данными, предоставляемыми МЧС.

В Кремле видели публикации СМИ с критикой состояния пожарной службы России, которые появились после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они не во всём совпадают с данными, поступающими по линии МЧС.

— Мы, действительно, видели эти материалы. Что касается материалов, в том числе авторских, о положении дел в пожарной службе, они не во всём сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомства, — отмечается в сообщении.

Крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами стали 60 человек. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.