Песков о проблемах в МЧС: Вредно говорить о том, что всё развалено

В Кремле знают о проблемах в МЧС, но призывают не говорить о том, что в министерстве "всё развалено", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что лидер страны Владимир Путин держит ситуацию с ведомством под своим контролем.

— Вредно говорить о том, что всё развалено, во время, когда огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров, что называется, на просторах нашей страны и занимаются спасением тысяч и тысяч граждан, которые страдают вследствие паводков. Наверное, тоже было бы неправильно, — отмечает представитель Кремля.

Песков призвал не поддаваться эмоциям и трезво оценивать ситуацию с деятельностью министерства.

— Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны, — добавил представитель Кремля.

Он также отметил, что в Кремле видели сообщения режиссёра Никиты Михалкова в адрес главы МЧС Владимира Пучкова.