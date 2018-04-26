В Геленджике молодой человек сорвался с моста на крышу проезжающего авто — видео

В настоящее время пострадавший находится в больнице. О тяжести полученных им травм неизвестно.

В четверг, 26 апреля, на федеральной трассе "Дон" молодой человек сорвался с моста на крышу проезжающего на скорости легкового автомобиля.

Как стало известно Лайфу, после случившегося пострадавшего госпитализировали. На крыше легковушки он проехал несколько метров, пока водителю не удалось сбросить скорость и остановиться. Владелец авто не пострадал.

Видеозапись и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

На кадрах ролика видно, будто мужчина катается на середине крыши пешеходного моста, а после, не удержавшись на скользкой поверхности, срывается вниз, на автостраду.

По предварительным данным, пострадавший был в состояние алкогольного или наркотического опьянения. Его личность и другие обстоятельства случившегося неизвестны.