Песков прокомментировал заявления о деньгах граждан РФ в офшорах

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что позиция по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, которая имеет свои собственные офшоры, является двуликой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о наличии средств россиян в офшорах, отметил, что Россия ведёт непримиримую борьбу с "нечистыми деньгами". При этом он подчеркнул, что само по себе размещение денег или активов в офшорах законом не запрещено.

— Нужно смотреть в каждом конкретном случае: само по себе, как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история, — отметил Песков.

Он напомнил, что российская сторона, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями борются с нелегальными доходами.