Песков прокомментировал заявления о деньгах граждан РФ в офшорах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о наличии средств россиян в офшорах, отметил, что Россия ведёт непримиримую борьбу с "нечистыми деньгами". При этом он подчеркнул, что само по себе размещение денег или активов в офшорах законом не запрещено.
— Нужно смотреть в каждом конкретном случае: само по себе, как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история, — отметил Песков.
Он напомнил, что российская сторона, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями борются с нелегальными доходами.
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