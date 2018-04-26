Студия Брэда Питта снимет фильм про секс-скандал Вайнштейна

Однако в центре самой истории будет не опальный продюсер, в основу ляжет журналистское расследование.

Журналистское расследование New York Times о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к голливудским актрисам, получившее на минувшей неделе Пулитцеровскую премию, будет экранизировано.

Статья Джоди Кантор и Меган Твохей в конце прошлого года дала старт акции против сексуального насилия под названием #MeToo. Харви Вайнштейн был обвинен в домогательстве почти к 70 женщинам. Некоторые из них, по их словам, были изнасилованы продюсером. При этом сам Вайнштейн отрицает, что принуждал кого-либо к сексу.

На данный момент никаких данных о дате выхода картины нет. Однако известно, что студии уже приобрели права на киноадаптацию расследования. В центре повествования будут журналисты, которые "выводят на чистую воду" продюсера.