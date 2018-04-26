Песков назвал "заявлениями от лукавого" планы Лондона раскрыть данные по офшорам

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Британия проявляет двуликость в борьбе с отмыванием нелегальных доходов.

Несмотря на заявления британских властей о борьбе с отмыванием нелегальных доходов, Великобритания имеет свои собственные офшоры. В этом проявляется двуликость Лондона, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Потому все заявления Лондона о планах раскрыть имена россиян, которые держать средства в офшорах на британской территории — это "заявления от лукавого".

— Как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история. И вы знаете, что РФ, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу, — отметил Песков.

Тем не менее британские власти критикуют Россию за якобы недостаточные действия в борьбе с отмыванием нелегальных доходов. Хотя своими офшорами фактически создали у себя "лакуны финансовые и налоговые".

— С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого, — подчеркнул представитель Кремля.

Отметим, ранее СМИ распространили информацию о планах властей Великобритании опубликовать имена хранящих активы на её территориях россиян. Для этого британские парламентарии якобы уже готовят соответствующий законопроект.