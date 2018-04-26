В Москве плеснули кислотой в лицо известному адвокату

По словам Александра Липатникова, злоумышленник завладел его автомобилем, на котором скрылся в неизвестном направлении.

Известный адвокат Александр Липатников рассказал, что на него напали в Москве. Как сообщает РИА "Новости", защитнику плеснули в лицо кислотой. Отмечается, что злоумышленник угнал авто адвоката.

— Вчера, примерно в 22:00, во дворе моего дома на меня напал неизвестный, облил какой-то жидкостью и попытался завладеть моим автомобилем, залез на водительское сиденье и хотел уехать. Мне удалось его вытащить, так как окно было открыто, завязалась борьба, — сказал Липатников.

В какой-то момент адвокат перестал видеть, так как получил химические ожоги лица и глаз. Тем временем злоумышленник уехал на его авто.

На место быстро приехала скорая. Медики оказали адвокату всю необходимую помощь, и сейчас он себя чувствует нормально. Правоохранители разыскивают злоумышленника.