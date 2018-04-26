Инспекторы пинками вытащили водителя, который отказался покидать авто после ДТП

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Инспекторы пинками вытащили водителя, который отказался покидать авто после ДТП

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Предположительно нетрезвый мужчина в ходе полицейской погони не справился с управлением и влетел в столб.

В Пензе на улице Калинина водитель врезался в дорожный знак после того, как пытался уйти от полицейской погони, а затем отказался покидать автомобиль.

<p>Фото: © L!FE</p>

Как стало известно Лайфу, мужчина 1977 года рождения за рулём "лады-калины" не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, после чего те попытались догнать его. Предположительно нетрезвый водитель в ходе погони не справился с управлением и влетел в столб.

<p>Фото: © L!FE</p>

Однако на этом проблемы не закончились: мужчина напрочь отказался выходить из автомобиля, вцепившись в руль мёртвой хваткой.

Сотрудники ГИБДД были вынуждены силой вытаскивать и даже выталкивать автомобилиста из машины.

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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