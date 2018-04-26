Инспекторы пинками вытащили водителя, который отказался покидать авто после ДТП

В Пензе на улице Калинина водитель врезался в дорожный знак после того, как пытался уйти от полицейской погони, а затем отказался покидать автомобиль.
Как стало известно Лайфу, мужчина 1977 года рождения за рулём "лады-калины" не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, после чего те попытались догнать его. Предположительно нетрезвый водитель в ходе погони не справился с управлением и влетел в столб.
Однако на этом проблемы не закончились: мужчина напрочь отказался выходить из автомобиля, вцепившись в руль мёртвой хваткой.
Сотрудники ГИБДД были вынуждены силой вытаскивать и даже выталкивать автомобилиста из машины.
Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
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