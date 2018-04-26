Глава Минобороны Латвии: У России нет нужды "бряцать оружием" в Балтийском море

По мнению Раймонда Бергманиса, у ВМФ РФ есть возможность стрелять в своих территориальных водах.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис заявил, что нужды в тренировочных стрельбах России в Балтийском регионе нет никакой. Более того, такие военные учения угрожают безопасности страны из-за якобы существующей вероятности ошибок.

— Думаю, российской стороне было бы интересно, если бы мы отправились в эксклюзивную экономическую зону России и стали бы там стрелять. Это не нарушает договоров, но зачем бряцать оружием у дверей соседей? Никакой военной нужды в этом нет, — сказал Бергманис в интервью Delfi.

Он уточнил, что из-за тренировочных стрельб России в Балтийском море страдает коммерческая деятельность — "самолётам и кораблям приходится объезжать опасные районы" или ждать долгое время, так как воды занимают учениями по несколько дней.

— Если есть возможность стрелять в своих территориальных водах, зачем надо это делать в эксклюзивной экономической зоне Латвийской Республики? — возмутился министр.

Также он отметил, что российские военные учения вызывают озабоченность у жителей Латвии, так как существует вероятность ошибки.

— Мы знаем из открытых источников, что недавно в Калининграде упал один из новейших вертолётов ВВС РФ, на учениях "Запад" выстрелили из вертолёта несанкционированными ракетами. Поэтому и просим объяснить, чтобы мы успокоили наше общество, — объяснил глава Минобороны страны.

Ранее сообщалось, что ВМФ России планировал провести с 17 по 19 апреля тренировочные стрельбы в Балтийском море. Президент Латвии заявленные, но позже отменённые стрельбы счёл провокацией против НАТО.