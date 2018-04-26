Астрономы обнаружили в центре Солнца пятно протяжённостью на сотни тысяч км

Как утверждают специалисты, никаких опасных последствий для Земли это явление не представляет.

Астрономы обнаружили одну из самых красивых и крупных активных солнечных областей, которая наблюдается вблизи центра солнечного диска.

Как поясняют специалист Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), солнечные активные области формируются вокруг нескольких солнечных пятен и представляют собой системы из огромных магнитных петель, наполненных горячей плазмой. Причём их протяжённость составляет несколько сотен тысяч километров.

— Размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны, — отмечают эксперты.

Основное излучение активных областей находится в жёсткой ультрафиолетовой области спектра. Увидеть с Земли их невозможно, поскольку эта область полностью поглощается нашей атмосферой. Однако они очень хорошо просматриваются на изображениях из космоса. Так, например, работающая сейчас на орбите космическая солнечная обсерватория SDO (НАСА) сделала несколько снимков этой области в высоком разрешении.

— Соответствующие области называются активными, так как часто являются центрами крупных солнечных вспышек. Это связано с повышенной напряжённостью магнитного поля, благодаря которой здесь могут формироваться весьма сильные электрические токи, которые и приводят к вспышкам, — поясняют астрономы.

Как отмечают астрономы, область, которая наблюдается сейчас, относится как раз именно к такому типу. За несколько дней её существования там не произошло ни одной вспышки.

— Если в ближайшие дни здесь не произойдёт каких-то событий, которые перестроят магнитную конфигурацию и лишат её "потенциального статуса", то область, вращаясь вместе с Солнцем, так и скроется за солнечным горизонтом без каких-либо последствий для Земли, — говорят астрономы.