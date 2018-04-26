В России с начала XXI века в четыре раза возросли расходы на высшее образование

Президент России Владимир Путин отметил, что вокруг вузов должны формироваться сообщества людей, увлечённых идеями технологического прорыва.

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге рассказал, что с 2000-х годов расходы государства на высшее образование в реальном выражении выросли более чем в четыре раза.

— Начиная с 2000 года расходы государства на высшее образование в реальном выражении выросли более чем в четыре раза, — заявил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что были увеличены зарплаты педагогов, построены новые научные центры.

— Вокруг вузов должны формироваться сообщества людей, увлечённых идеями технологического прорыва. В этой связи надо выстроить региональные модели взаимодействия новаторов, высокотехнологичных предприятий, и сделать это можно в том числе на площадках вузов, — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что вузам, которые активно и успешно занимаются исследованиями и разработкой, будет оказана поддержка.