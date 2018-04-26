Путин рассказал, как добиться прорыва в национальном развитии

Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Об этом лидер страны сказал на съезде ректоров.
Глава государства добавил, что новому правительству совместно с регионами и вузами предстоит проработать программу по строительству современных комфортных кампусов.
— Всё, конечно, упирается в деньги, но новому правительству это надо будет сделать! России нужна сильная высшая школа, которая устремлена в будущее. Только так мы сможем добиться прорыва в национальном развитии! — заявил российский лидер.
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