Путин рассказал, как добиться прорыва в национальном развитии

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Путин рассказал, как добиться прорыва в национальном развитии

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Об этом лидер страны сказал на съезде ректоров.

Глава государства добавил, что новому правительству совместно с регионами и вузами предстоит проработать программу по строительству современных комфортных кампусов.

— Всё, конечно, упирается в деньги, но новому правительству это надо будет сделать! России нужна сильная высшая школа, которая устремлена в будущее. Только так мы сможем добиться прорыва в национальном развитии! — заявил российский лидер.

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