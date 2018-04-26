"Райффайзенбанк" извинился за недавний сбой, отменив комиссию за снятие наличных

"Райффайзенбанк" щедро возместил своим клиентам неудобства, вызванные масштабным сбоем недельной давности. Банк решил отменить комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах на майских праздниках.

— Мы понимаем, что из-за сбоя наших сервисов в прошлую пятницу, 20 апреля, вам пришлось столкнуться с неудобствами. Мы искренне сожалеем об этом и отменяем комиссию за снятие средств с дебетовых карт нашего банка в любых банкоматах России и мира с 27 апреля по 2 мая, — сообщает пресс-служба кредитной организации.

Напомним, что сервисы "Райффайзенбанка" были недоступны из-за технического сбоя в течение нескольких часов. Клиенты сообщали том, что у них возникли проблемы при пользовании банкоматами и интернет-банком. Кроме того, был периодически недоступен и сайт.