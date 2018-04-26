Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

Кроме того, американский лидер не исключил и такого варианта, что он очень быстро покинет встречу, даже если она всё же состоится.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что запланированная встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может вообще не состояться. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу Fox News.

— Не исключено, что я просто быстро покину встречу. Не исключено, что эта встреча вообще не состоится. Кто знает, — сказал Дональд Трамп.

Как уточнил президент США Дональд Трамп, на данный момент даже точно не определены ни время, ни место этой встречи. В частности, пока на рассмотрении три-четыре возможные даты встречи, также согласовываются пять вероятных мест встречи.

Как сообщал Лайф, ранее Дональд Трамп заявлял, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдёт "в предстоящие недели". По предварительным данным, главы США и КНДР могут встретиться в Швейцарии, Монголии или же в зоне между КНДР и Южной Кореей.