Атмосферное давление в Москве приближается к рекордно низкой отметке

Атмосферное давление в Москве 26 апреля приближается к рекордному для этого дня, но не побьёт его, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

— Оно не рекордно низкое, но действительно низкое, и продолжает понижаться, приближаясь к рекордному. Но рекорда сегодня не будет. Надо сказать, что сегодня давление опустилось даже ниже прогнозируемого, было 734 мм ртутного столба, а сейчас 733 с копейками, — рассказала специалист.

Она добавила, что рекорд атмосферного давления для 26 апреля — 979,4 бар, и подчеркнула, что уже сегодня вечером, после 18:00, давление начнёт повышаться, и уже завтра погода улучшится.

Напомним, ранее столичный главк МЧС России предупредил жителей столицы, что в четверг, 26 апреля, порывы ветра составят 12–17 метров в секунду.