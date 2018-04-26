Захарова заявила, что в сирийской Думе не нашли следов химатаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что погибших, пострадавших или даже следов применения химического оружия в сирийской Думе найдено не было.

— Этих самых жертв, о которых говорил господин Ле Дриан, или неких пострадавших, либо хотя бы следов применения якобы химического оружия найти пока не удалось, — отметила Захарова.

По её словам, сегодня, 26 апреля, в Гааге в ОЗХО выступят жители сирийского города Дума. Они, как отметила Захарова, лично ознакомят представителей стран — членов Конвенции с информацией из первых рук.

Ранее Лайф сообщал, что миссия Организации по запрещению химического оружия побывала уже во втором месте предполагаемой химической атаки в сирийской Думе. Эксперты собрали все необходимые образцы.