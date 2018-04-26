Эксперты предупредили о готовящихся атаках на интернет-кошельки россиян

По состоянию на весну 2018 года, мобильными устройствами для входа в онлайн-банки пользуются более 40% граждан.

Интернет-кошельки россиян станут главными целями хакерских атак в 2018 году. С таким предупреждением выступили эксперты всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России "Антистихия", передает РИА "Новости".

В зоне риска окажутся пользователи мобильных устройств. По данным МЧС, около 41% пользователей в России заходит в системы онлайн-банкинга с мобильных устройств.

— Значительные усилия злоумышленников в 2018 году будут направлены на смартфоны и планшеты. В сферу интересов киберпреступников попадут источники денег пользователей, в том числе криптокошельки, — резюмирует "Антистихия".

Как ранее сообщал Лайф, компания Microsoft зафиксировала массовую кибератаку, которая была нацелена на заражение компьютеров майнеров. Жертвами преступников могли стать 400 тысяч человек, 300 тысяч из которых — жители России.

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