Путин заявил, что многие диссертации в России вызывают вопросы

По словам российского лидера, своевременно выходят на защиту лишь 14% аспирантов.

Президент России Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров заявил, что только некоторые аспиранты вовремя выходят на защиту диссертаций, ко многим кандидатским и докторским работам есть вопросы с точки зрения их научного значения.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас лишь 14% аспирантов выходят на защиту своевременно.

— А что делают всё это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность, выходят ли они в конечном итоге на защиту? — спросил президент РФ.

Российский лидер отметил, что кандидатских и докторских диссертаций в стране защищается очень много, особенно в гуманитарных дисциплинах.

— Но, если посмотреть на их научное значение, то часто возникают вопросы, — отметил Владимир Путин.