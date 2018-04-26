"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда

Процесс юридического объединения компаний завершится до конца I квартала 2019 года.

Входящий в группу "Сафмар" ретейлер электроники и бытовой техники "М.Видео" завершил сделку по покупке 100% компании "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте компании.

— Сумма сделки составила 45,5 миллиарда, не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо", что соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведённой аудитором из числа "большой четвёрки", — говорится в сообщении.

Сделка была профинансирована за счёт как собственных, так и заёмных средств. Акционеры одобрили её 16 апреля. Процесс юридического объединения компаний будет завершён до конца I квартала 2019 года.

Миноритарные акционеры, которые не согласны с объединением ретейлеров или не принимали участия в голосовании на общем собрании, имеют право предъявить свои акции к выкупу. Цена выкупа определена советом директоров "М.Видео" в размере 401 рубля за акцию и близка к средневзвешенной цене закрытия на Московской бирже за последний год, рассказали в "М.Видео". Требования на выкуп акций необходимо предъявить до 28 мая текущего года.

Напомним, о сделке стало известно ещё в марте.

Объединённая компания управляет 831 магазином в 200 городах России. Совместная выручка компании к 2022 году, согласно расчётам, превысит 450 миллиардов рублей, и группа станет одной из самых крупных публичных компаний в секторе.