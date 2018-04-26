В Якутии задержаны народные депутаты по делу о крупной взятке

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В Якутии задержаны народные депутаты по делу о крупной взятке

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

По данным следствия, двое парламентариев получили деньги от местного предпринимателя за помощь его бизнесу.

Прямо во время заседания Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии сотрудники правоохранительных органов задержали двух депутатов. Народных избранников подозревают в получении крупной взятки от местного предпринимателя, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

— Возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по признакам преступления "Получение взятки". Дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УЭБ и ПК МВД России и прокуратуры Республики Саха, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, по месту жительства и работы депутатов прошли обыски.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Якутии, депутаты получили деньги от руководителя одного из акционерных обществ. Предприниматель за взятку рассчитывал получить содействие от депутатов в развитии своего бизнеса.

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