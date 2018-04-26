Обезьяна напала на двухлетнего мальчика на выставке зверей в Архангельске

Причина приступа агрессии, повлёкшего за собой нападение, до сих пор остаётся неизвестной.

На выставке животных, которая проходила в одном из торговых центров Архангельска, на двухлетнего мальчика напала обезьяна. Об этом сообщает СУ СКР по области.

Животное находилось вне специальной клетки. В какой-то момент у примата случился приступ агрессии, в результате которого он напал на мальчика и укусил его за руку, нанеся тому телесные повреждения.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Как сообщают СМИ, дело возбуждено по обращению матери пострадавшего ребёнка.