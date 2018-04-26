Защита напавшего на школу в Стерлитамаке ученика пытается обжаловать его арест

Планируется, что суд в Башкирии будет рассматривать апелляцию в субботу, 28 апреля.

Защита 17-летнего подростка, который устроил поножовщину в школе в Стерлитамаке, подала апелляцию на решение о содержании его под стражей. Специалисты настаивают на том, что молодому человеку требуется лечение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката подростка Сергея Чиркова.

— Мы подали жалобу, то есть апелляцию на решение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей 17-летнего подростка. Жалоба будет рассматриваться в субботу в Верховном суде Башкирии, — отметил защитник.

Адвокат говорит, что подростка содержат в СИЗО, где нет профильных врачей, а у напавшего множество заболеваний.

— Ему требуется сурдолог, окулист, невропатолог и другие специалисты в медицинской области. В СИЗО медиками и медикаментами обеспечить не могут. Он чувствует себя очень плохо, нарушаются законные права человека в данном случае, — отмечается в сообщении.

В среду, 18 апреля, в городе Стерлитамаке в школу № 1 пришёл ученик, вооружённый ножом. Подросток напал на школьников и педагога и попытался покончить с собой. Его арестовали на два месяца.