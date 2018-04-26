Трамп уверен, что ему удалось изменить взгляд Макрона на Иран

Президент США Дональд Трамп считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон изменил свои взгляды на политику в отношении Ирана после переговоров в Белом доме. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.
— Мы до многих вещей договорились, — похвалился Трам. — Теперь он смотрит на Иран иначе, чем до того, как он вошёл в Овальный кабинет.
Напомним, что позиции Вашингтона и Парижа по иранской ядерной программе существенно различались. Трамп резко выступал за расторжение договора и внедрение мероприятий против Ирана, а президент Франции предлагал изменить соглашение, а не избавиться от него.
После встречи с президентом Трампом Макрон заявил, что намерен поработать над новым соглашением по иранской ядерной программе. При этом он отметил, что Франция не будет выходить из соглашения "не имея чего-то существенного взамен".
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