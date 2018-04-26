Трамп уверен, что ему удалось изменить взгляд Макрона на Иран

Французский президент при этом не так категоричен. По его словам, Париж не будет выходить из соглашения по ядерной программе "не имея чего-то существенного взамен".

Президент США Дональд Трамп считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон изменил свои взгляды на политику в отношении Ирана после переговоров в Белом доме. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

— Мы до многих вещей договорились, — похвалился Трам. — Теперь он смотрит на Иран иначе, чем до того, как он вошёл в Овальный кабинет.

Напомним, что позиции Вашингтона и Парижа по иранской ядерной программе существенно различались. Трамп резко выступал за расторжение договора и внедрение мероприятий против Ирана, а президент Франции предлагал изменить соглашение, а не избавиться от него.

После встречи с президентом Трампом Макрон заявил, что намерен поработать над новым соглашением по иранской ядерной программе. При этом он отметил, что Франция не будет выходить из соглашения "не имея чего-то существенного взамен".