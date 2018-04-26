У военного аэродрома в Крыму обезвредили 50-килограммовую бомбу времён ВОВ

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У военного аэродрома в Крыму обезвредили 50-килограммовую бомбу времён ВОВ

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Фото © РИА Новости/Василий Батанов

Специалисты построили специальный вал из мешков с песком, а сам снаряд засыпали землёй.

Сапёры МЧС совместно с инженерными подразделениями Черноморского флота обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Толстостенная авиабомба SD-50 была найдена в районе военного аэродрома Бельбек (Севастополь). Её масса составляет 50 килограммов, из которых 16 килограммов — взрывчатка. Конструктивные особенности снаряда не позволили переместить её на специальный полигон, поэтому снаряд пришлось подрывать на месте.

После оцепления расчётной зоны разлёта осколков — 600 метров — бомба была поэтапно обезврежена пиротехниками Черноморского флота и МЧС Севастополя.

— Все работы проведены в условиях максимальной безопасности для населения и окружающей среды, — рассказал замначальника части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю Арсен Смаилов.

Авиабомба SD-50 предназначалась для поражения защитных сооружений, как долгосрочных, так и полевых, а также бронетехники и живой силы.

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