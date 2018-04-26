Путин рассказал об исполнении наказа Даниила Гранина

Президент России Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров заявил, что исполняет наказ писателя Даниила Гранина. Российский лидер отметил, что власти страны будут побуждать деятелей искусства заниматься пропагандой научных знаний и достижений отечественных учёных.

Так президент РФ прокомментировал выступление одного из участников, который предложил снимать фильмы о российских учёных по аналогии с успешным отечественными кинокартинами последних лет, посвящёнными спорту.

— Незадолго до смерти замечательный писатель Гранин озвучил один из тезисов: слишком мало внимания государство уделяет вопросам науки и образования, в том числе пропаганде научных знаний и пропаганде людей, которые добиваются успехов в сфере науки, — отметил Путин.

Гранин также отметил тогда, что нужна талантливая пропаганда науки. Он подчеркнул, что это должно быть на уровне президента.

— И вот я это делаю, исполняю его наказ, — отметил Путин.