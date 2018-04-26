"Буду выглядеть приличным человеком". Путин пошутил на съезде ректоров

Президент РФ Владимир Путин на съезде ректоров процитировал китайскую поговорку "Чтобы видеть дальше, нужно подняться выше" и порассуждал о слове "сингулярность".

— Чем дольше работаю, тем больше у меня новых терминов появляется. Сингулярность... Я так понял, это увеличение факторов неопределённости. Скажу где-нибудь — буду выглядеть приличным человеком, — шутит российский лидер на съезде ректоров.

Глава государства добавил, что сейчас факторов неопределённости становится всё больше, но это никак не должно пугать Россию.