"Буду выглядеть приличным человеком". Путин пошутил на съезде ректоров

Президент РФ Владимир Путин на съезде ректоров процитировал китайскую поговорку "Чтобы видеть дальше, нужно подняться выше" и порассуждал о слове "сингулярность".
— Чем дольше работаю, тем больше у меня новых терминов появляется. Сингулярность... Я так понял, это увеличение факторов неопределённости. Скажу где-нибудь — буду выглядеть приличным человеком, — шутит российский лидер на съезде ректоров.
Глава государства добавил, что сейчас факторов неопределённости становится всё больше, но это никак не должно пугать Россию.
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