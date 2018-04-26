Путин: В России создана мощнейшая в мире ударная система

Как отметил российский лидер, над созданием нового вооружения трудилась в течение семи лет команда молодых учёных.

На пленарном заседании Российского союза ректоров президент России Владимир Путин рассказал, как создавалось новое российское вооружение, о котором он говорил в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, мощнейшая в мире ударная система была разработана всего лишь за семь лет, а разрабатывала её совсем молодая команда учёных.

— У нас создаются, и об этом я говорил в послании, очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Я их спрашиваю: откуда вы взялись? Они говорят, что, как только начали платить гранты, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив и в течение семи лет создали эту мощнейшую, самую современную ударную боевую систему, — заявил Владимир Путин.

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о новых образцах оружия, изобретённого российскими специалистами. В частности, была продемонстрирована система "Авангард", которая способна совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости.

Также глава государства сообщил о новых образцах лазерного оружия и межконтинентальной баллистической ракете. После этого он заявил, что такая презентация отрезвит любого агрессора.