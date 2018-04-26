А то безнадёжно отстанем. Путин заявил о необходимости технологического прорыва

Президент России Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров рассказал, что российской науке необходимо совершить прорыв.

— Я говорил в своём послании о необходимости прорыва. Если не сделаем этот прорыв, то реально отстанем. А это тяжёлые последствия будут. Какое-то время мы ещё просидим на том, о чём говорил во второй части послания. Будем чувствовать себя достаточно уверенно 2–3 десятилетия. Но такие люди, как вы, должны видеть за горизонт! — отметил Путин.

Во время съезда президент России отметил также, что только некоторые аспиранты вовремя выходят на защиту диссертаций, ко многим кандидатским и докторским работам есть вопросы с точки зрения их научного значения.